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Регионы России

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США перенаправили 130 судов в рамках морской блокады Ирана

США перенаправили 130 судов в рамках морской блокады Ирана

Американские военные осуществили перенаправление 130 торговых судов, связанных с Ираном, в ходе продолжающейся морской блокады Ирана в регионе Ближнего Востока, сообщил Центральное командование ВС США (CENTCOM).

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