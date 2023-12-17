Наталья Костенко: Отдых в гостевых домах может подешеветь

Владельцы гостевых домов смогут оформить их в упрощенном порядке, после чего легально работать и рекламировать свои услуги, а также рассчитывать на поддержку государства, что позволит сделать размещение в гостевых домах еще более доступным.
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