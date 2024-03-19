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75-летний Леонтьев уходит со сцены из-за возраста без прощальных гастролей

75-летний Леонтьев уходит со сцены из-за возраста без прощальных гастролей

Народный артист Валерий Леонтьев уходит со сцены в связи с возрастом. Об этом сообщил его директор. А сам певец в разговоре с изданием «Московский комсомолец» подтвердил, что больше не планирует давать концерты из-за своего возраста.

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