Склад боеприпасов ВСУ под Харьковом детонировал от авиаудара более 3 часов

Большой склад снарядов ВСУ в районе населенного пункта Великий Бурлук на территории Харьковской области подвергся длительной вторичной детонации после нанесения авиационного удара.
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