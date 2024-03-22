Фальшивые кумиры

Владимир Малышев 20 марта 2024 г. Не пора ли избавиться от незаслуженных имен в названиях наших улиц и площадей? На днях мэр Киева Виталий Кличко подписал ….
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