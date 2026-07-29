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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-бойца UFC Энтони Смита арестовали в США. Его обвиняют в домашнем насилии, террористических угрозах и незаконном лишении свободы

Бывший претендент на титул  UFC  в полутяжелом весе  Энтони Смит арестован в штате Небраска (США).  38-летнему Смиту предъявили обвинения в домашнем насилии, террористических угрозах и незаконном лишении свободы первой степени.

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