Почти все продукты в России стоят дороже, чем в Европе, посчитали в АКРА. В 2020–2025 годах корзина из 10 товаров у российских производителей в среднем стоила на 6% дороже, чем экспортные цены ЕС.
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