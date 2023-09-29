Школьники "Сириуса" разработали виртуального медика

Школьники Образовательного центра "Сириус" разработали виртуального врача. Сервис, работающий на основе искусственного интеллекта, анализирует жалобы пациента и направляет его к нужному доктору, сообщает "Сириус".
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