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Школьники "Сириуса" разработали виртуального медика

Школьники "Сириуса" разработали виртуального медика

Школьники Образовательного центра "Сириус" разработали виртуального врача. Сервис, работающий на основе искусственного интеллекта, анализирует жалобы пациента и направляет его к нужному доктору, сообщает "Сириус".

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