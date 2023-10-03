Глава дома Габсбургов отметил 25-летие созданной им организации

Мероприятие по случаю 25-летия двух ассоциаций немецкого города Розенхайма «Технический музей BGS (Федеральной пограничной охраны)» и «Европейская ассоциация военного парашютизма (EMFV)» посетил внук последнего императора Австрии Карла I Карл фон Габсбург, об этом 2 октября сообщает innpuls.
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