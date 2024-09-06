Роберто Мартинес о Португапии и 2:1 с Хорватией: «Сыграли блестяще. Классно распоряжались мячом, создали больше моментов» 

«Очень зрелищный матч. Хорваты, которые семь лет играли в четыре защитника, сегодня сыграли в пять. В первом тайме мы смотрелись хорошо, но после гола хорваты перехватили инициативу, и во втором тайме нам пришлось продемонстрировать другую сторону своей игры.