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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роберто Мартинес о Португапии и 2:1 с Хорватией: «Сыграли блестяще. Классно распоряжались мячом, создали больше моментов» 

«Очень зрелищный матч. Хорваты, которые семь лет играли в четыре защитника, сегодня сыграли в пять.  В первом тайме мы смотрелись хорошо, но после гола хорваты перехватили инициативу, и во втором тайме нам пришлось продемонстрировать другую сторону своей игры.

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