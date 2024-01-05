ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 083 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Минаков
    А я что, упоминал о правах диаспор? Да, таких обществ, подменяющих государственную власть России, быть не должно, как...Узбекистан и Тадж...
  • Михаил Васильев
    Вы не написали, что бездействие российских властей!Узбекистан и Тадж...
  • Валентина Селезнева
    Хорошо, когда хорошо кончается! Я с детства любила сказки! Нам бы всем не мешало, особенно сейчас, побывать , хоть не...Сумка

Узбекистан и Таджикистан дают пример России. Вы удивитесь, но есть чему поучиться

Узбекистан и Таджикистан дают пример России. Вы удивитесь, но есть чему поучиться

Когда речь заходит о миграционной проблематике, критики бесконтрольного наплыва инокультурных приезжих любят говорить, дескать, нельзя допустить превращения Москвы или любого другого российского города в Узбекистан/Таджикистан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Федорович
НЕ видел ни одного росгвардейца или полицейского на улице,что б они что то контролировали.Вот в сериалах-другое дело.Все такие своевременные и честные,как дядя Стёпа.
Ответить
11 час.
Михаил Васильев
Вы не написали, что бездействие российских властей!
Ответить
7 час.
ВМ
Владимир Минаков
А я что, упоминал о правах диаспор? Да, таких обществ, подменяющих государственную власть России, быть не должно, как не должно быть и нелегальных мигрантов - отдельные чинуши лиходействуют, занимаясь за мзду обустройством ( и даже предоставлением гражданства) алчным на дармовщину мигрантам. А службы собственного контроля, вероятнее всего, в доле, ибо нет ни выявлений этого порока, ни посадок особо отличившихся...
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх