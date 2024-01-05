Узбекистан и Таджикистан дают пример России. Вы удивитесь, но есть чему поучиться

НЕ видел ни одного росгвардейца или полицейского на улице,что б они что то контролировали.Вот в сериалах-другое дело.Все такие своевременные и честные,как дядя Стёпа.

ВМ

Владимир Минаков

А я что, упоминал о правах диаспор? Да, таких обществ, подменяющих государственную власть России, быть не должно, как не должно быть и нелегальных мигрантов - отдельные чинуши лиходействуют, занимаясь за мзду обустройством ( и даже предоставлением гражданства) алчным на дармовщину мигрантам. А службы собственного контроля, вероятнее всего, в доле, ибо нет ни выявлений этого порока, ни посадок особо отличившихся...