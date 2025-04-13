Белгородчина "посыпалась": Страшная весть пришла в 04:03. ВСУ перебросили "Бабу-ягу" в огромных количествах

ВСУ в несколько раз нарастили количество БПЛА "Баба-яга" в Белгородской областиРИА Новости узнали от своего источника в группировке "Север", что ещё неделю назад украинские военные перебросили к границе с Белгородской областью подразделения тяжёлых дронов "Баба-яга".