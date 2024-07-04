Расчет ОТРК «Искандер» одним ударом уничтожил украинский МиГ-29 на аэродроме Долгинцево

Расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер» одним ударом уничтожил украинский МиГ-29. Истребитель дислоцировался на аэродроме базирования Долгинцево в Кривом Роге в зоне спецоперации, уточняет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
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