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Мельник: Украина может продолжать конфликт до 2029 года, но при помощи Запада

Мельник: Украина может продолжать конфликт до 2029 года, но при помощи Запада

Украина сможет продолжать военный конфликт с Россией до 2029 года, но при условии, если европейские союзники возьмут на себя все затраты.

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Андрей Зарубкин
В 2029 украинцы закончатся. Очищают территорию для Нового Израиля. Показали певца, который с крыши днепропетровской миноры пел : &quot;Это НАША земля!&quot; В США возмутились тем, что на принадлежащих им территориях устраивают токсичные воинские захоронения укровояк из ВСУ. При этом Яценюк за миллиард долларов, заработанных непосильным трудом, купил квартал зданий в Майями...
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