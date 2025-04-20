Украина сможет продолжать военный конфликт с Россией до 2029 года, но при условии, если европейские союзники возьмут на себя все затраты.
Мельник: Украина может продолжать конфликт до 2029 года, но при помощи Запада
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЗ
Андрей Зарубкин
В 2029 украинцы закончатся. Очищают территорию для Нового Израиля. Показали певца, который с крыши днепропетровской миноры пел : "Это НАША земля!" В США возмутились тем, что на принадлежащих им территориях устраивают токсичные воинские захоронения укровояк из ВСУ. При этом Яценюк за миллиард долларов, заработанных непосильным трудом, купил квартал зданий в Майями...
Ответить
17 час.
Свежие комментарии