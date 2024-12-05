Mash: житель Хабаровска отвлекся на работе и отпилил себе кисть руки

Житель Хабаровска случайно отпилил себе руку на работе. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash. По данным канала, 48-летний Вадим работает у некоего индивидуального предпринимателя и числится установщиком пластиковых окон и балконов.
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