С 1 мая: новые правила для собственников жилья — счетчики под запретом Юлия ЧелкановаНа протяжении многих лет владельцы квартир сталкивались с проблемами, связанными с завышенными начислениями за коммунальные услуги.
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