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Белые бабы для чёрных гостей! Пермяки нарядили снеговиков в «никабы» и получили уголовное дело. Бастрыкин поручил разобраться совсем по другому поводу

Белые бабы для чёрных гостей! Пермяки нарядили снеговиков в «никабы» и получили уголовное дело. Бастрыкин поручил разобраться совсем по другому поводу

С первого взгляда этот, извините за выражение, перфоманс, мог бы показаться озорными последствиями весёлой и пьяной Масленицы, но дело оказалось совсем в другом.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Начинает удивлять, подобная преступная деятельность в Перми (да и в России)не привлекает внимание Путина, а лишь Бастрыкин.
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56 мин.
Владимир Фердман
можно подумать что он не знает
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51 мин.
ЮК
Юрий Капустин
Похоже там чурбаны давно у власти ..кто такое допустил и почему ?
Ответить
17 мин.
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