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МОСИНФОРМ

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Уникальные препараты и технологии для лечения животных разрабатывают в Москве

Уникальные препараты и технологии для лечения животных разрабатывают в Москве

В Москве продолжают развивать ветеринарную медицину. Специалисты получают новые инструменты для диагностики, лечения и профилактики заболеваний.

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