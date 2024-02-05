Песков: Кремлю пока нечего сказать о возможности интервью Путина Такеру Карлсону

В ходе беседы с журналистами в понедельник, 5 февраля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах американского журналиста Такера Карлсона взять интервью у Владимира Путина.
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