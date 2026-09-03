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Мировое обозрение

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Вэнс допустил проведение тайных операций США для давления на Иран

Вэнс допустил проведение тайных операций США для давления на Иран

Белый дом официально расширяет арсенал средств воздействия на Тегеран, и, судя по заявлению вице-президента Джей Ди Вэнса, часть этого арсенала может находиться вне публичного поля.

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