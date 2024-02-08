Витас поделился успехами дочери в боксе

Популярный певец Витас в юмористической форме предложил своей дочери провести спарринг. Артист с гордостью поделился в социальных сетях видео тренировки своей 15-летней дочери Аллы, которая занимается боксом.
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