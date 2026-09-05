На Таймыре запустили нефтепровод мощностью 100 млн тонн в год

На Таймыре завершили строительство магистрального нефтепровода «Ванкор — Пайяха — Бухта Север». Об этом глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил президенту России с места запуска объекта на нефтяном терминале порта Бухта Север в устье Енисея.