На Таймыре запустили нефтепровод мощностью 100 млн тонн в год

На Таймыре завершили строительство магистрального нефтепровода «Ванкор — Пайяха — Бухта Север». Об этом глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил президенту России с места запуска объекта на нефтяном терминале порта Бухта Север в устье Енисея.
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