Военное обозрение

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Инженерные войска получат на вооружение новую универсальную бронированную инженерную машину на базе танка Т-72Б3

Инженерные войска получат на вооружение новую универсальную бронированную инженерную машину на базе танка Т-72Б3

Министерство обороны завершило испытания новой универсальной бронированной инженерной машины на базе танка Т-72Б3, первые УБИМ поступят в войска уже в этом году.

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