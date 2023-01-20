Инженерные войска получат на вооружение новую универсальную бронированную инженерную машину на базе танка Т-72Б3

Министерство обороны завершило испытания новой универсальной бронированной инженерной машины на базе танка Т-72Б3, первые УБИМ поступят в войска уже в этом году.
Популярные статьи
- Российское правительство приняло решение не платить взносы за 2022 год в Европейскую экономическую комиссию ООН
- Глава Приднестровья: Жители республики ещё с 2006-го года выразили желание стать неотъемлемой частью РФ
- Богослов из Чечни: Участники спецоперации выполняют свой долг - защищают законы Бога, веру и народ
Свежие комментарии