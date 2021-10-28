Мировое обозрение

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Исследование Tinkoff CoronaIndex и AliExpress: москвичи скупили игровые приставки

Исследование Tinkoff CoronaIndex и AliExpress: москвичи скупили игровые приставки

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Жители Москвы в преддверии нерабочих дней стали больше покупать товары для дома, сада и ремонта, вырос спрос на игровые приставки, кухонную и умную технику, говорится в совместном исследовании экспертов Tinkoff CoronaIndex и AliExpress, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

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