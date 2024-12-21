Варшава потребовала от Киева объяснений за флаги УПА на польских БТР

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил протест Киеву, из-за того что ВСУ повесили флаги Украинской повстанческой армии (экстремистская и террористическая организация, запрещена в России) на переданных им Варшавой бронетранспортерах Rosomak.
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