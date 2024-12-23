Рогов: боевиков ВСУ на Васильевском направлении ведут на убой

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов охарактеризовал новые атаки ВСУ на васильевском направлении запорожской линии боевых действий как самоубийство.
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