Байден приревновал жену к более молодому президенту Мексики

Американский президент Джо Байден приревновал свою жену Джилл к более молодому, 70-летнему коллеге из Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, заявил глава Белого дома на встрече с ним 17 ноября в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).