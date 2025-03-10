Сможет ли исторический гэп фьючерса BTC вернуть котировки на $90 000

Биткойн на CME открылся по цене $82,110, и уже сформировался гэп до уровня $86,000. 28 февраля закрытие CME произошло на отметке $84,665, а уже 1 марта открытие было зафиксировано на уровне $95,000, что создало разрыв в $10,000.