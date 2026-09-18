Суд арестовал активы ижевской группы компаний «Уральские заводы» и её совладельцев

Москва. Арбитражный суд Москвы по иску Генпрокуратуры России арестовал активы предприятий группы и её совладельцев.
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