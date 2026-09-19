«Противники проверяют систему на прочность»: политологи о том, как в РФ проходят выборы

МОСКВА, 19 сентября, ФедералПресс. В России продолжаются выборы депутатов Госдумы. Политологи оценили ход избирательного процесса, отметив желание политических противников страны воздействовать на результат.
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