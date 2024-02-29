15+ звезд и их подросших дочек, которые рядом выглядят совсем как сестры

Говорят, чужие дети растут очень быстро. И ведь это действительно так. Еще недавно мировые звезды первой величины щеголяли в интересном положении, а уже теперь их дети того и гляди начнут наступать на пятки знаменитым родителям.
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