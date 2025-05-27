Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Приморского края Олег Кожемяко обсудили масштабный строительный проект во Владивостоке

Строительство музейного и театрально-образовательного комплекса на Орлиной сопке и пятизвёздочного отеля стало главной темой рабочей встречи председателя ПСБ Петра Фрадкова с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко 26 мая.
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