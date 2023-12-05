Сенат США: Зеленский выступит по видеосвязи на закрытом брифинге 5 декабря

Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) заявил, что американские власти пригласили президента Украины Владимира Зеленского выступить перед сенаторами по видеосвязи на закрытом брифинге во вторник по вопросу о выделении средств на дополнительную помощь Киеву.
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