Китайское ТВ показало, на что способны армейские робособаки

Мир постепенно приходит к тому, чтобы использовать роботов максимально широко. Они уже стали надежными помощниками людей в самых разных областях, но в скором времени экспансия роботизированных систем станет еще больше.
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