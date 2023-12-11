У разных народов и государств разная историческая судьба – это понимают все. Некоторые народы чувствуют себя особенными, и всем об этом говорят, некоторые – действительно особенные.
Еврейская идеология – что стоит за государством Израиль?
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Игорь Василевский
Единственная мировая религия, где 23 раза указыаются случаи, когда правоверный, настоящий еврей, обязан убить гоя... Нигде больше такого нет...
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2 час.
ВТ
Врам Тавризов
Жители квартала Меа Шеарим в Иерусалиме говорят на идиш (ортодоксы) против гос языка Израиля (иврит) - евреи против сионистов - первые ждут Мессию и отметают любые войны с другими народами тогда как вторые - ведут хотя бы с 1948 г противостояние против арабов. Нетаньяху, слушай своих ортодоксов, хотя бы перед сном!
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51 мин.
Юрий Пережогин
А разве можно продать душу Дьявола? Есть только выражение: продать душу Дьяволу - это обычно так пишут, хотя и эта фраза допустима только для лохов, невежд. Мудрые люди знают, что душу продать или купить невозможно!
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42 мин.
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