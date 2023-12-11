Еврейская идеология – что стоит за государством Израиль?

Игорь Василевский Единственная мировая религия, где 23 раза указыаются случаи, когда правоверный, настоящий еврей, обязан убить гоя... Нигде больше такого нет...

ВТ Врам Тавризов Жители квартала Меа Шеарим в Иерусалиме говорят на идиш (ортодоксы) против гос языка Израиля (иврит) - евреи против сионистов - первые ждут Мессию и отметают любые войны с другими народами тогда как вторые - ведут хотя бы с 1948 г противостояние против арабов. Нетаньяху, слушай своих ортодоксов, хотя бы перед сном!