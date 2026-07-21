Алтайские спасатели трижды за ночь приходили на помощь застрявшей в грязи скорой

Бригада благополучно добралась до дома пациента В Алтайском крае сотрудники МЧС трижды за ночь приходили на выручку бригаде скорой медицинской помощи, автомобиль которой застревал на размытой после ливней дороге.
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