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Алтайские спасатели трижды за ночь приходили на помощь застрявшей в грязи скорой

Алтайские спасатели трижды за ночь приходили на помощь застрявшей в грязи скорой

Бригада благополучно добралась до дома пациента В Алтайском крае сотрудники МЧС трижды за ночь приходили на выручку бригаде скорой медицинской помощи, автомобиль которой застревал на размытой после ливней дороге.

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