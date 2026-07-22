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Наш потерянный мир

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Названы возможные перемены в ВСУ с приходом нового главнокомандующего

Названы возможные перемены в ВСУ с приходом нового главнокомандующего

С приходом на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого принципиально в украинской армии ничего не изменится, однако могут пройти изменения по использованию личного состава на передовой, рассказал военный эксперт Алексей Живов.

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