Названы возможные перемены в ВСУ с приходом нового главнокомандующего

С приходом на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого принципиально в украинской армии ничего не изменится, однако могут пройти изменения по использованию личного состава на передовой, рассказал военный эксперт Алексей Живов.
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