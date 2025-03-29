Экстренная госпитализация и критическое состояние Выступление рэпера Паши Техника в новосибирском лофт-парке «Подземка», запланированное на 4 апреля, находится… Паша Техник в искусственной коме: концерт в Новосибирске под угрозой срыва .
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