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Минобороны: младший сержант Лукашов в одиночку разбил диверсионную группу ВСУ

Минобороны: младший сержант Лукашов в одиночку разбил диверсионную группу ВСУ

В Минобороны рассказали, как участники спецоперации на своих постах совершают героические поступки. Наступление армии ВС РФ, Донбасс / Источник: Иван Шилов (с) ИА РегнумТак, младший сержант Илья Лукашов, заметив движение диверсионной группы противника, устроил засаду и разгромил боевиков.

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