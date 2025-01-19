Минобороны: младший сержант Лукашов в одиночку разбил диверсионную группу ВСУ

В Минобороны рассказали, как участники спецоперации на своих постах совершают героические поступки. Наступление армии ВС РФ, Донбасс / Источник: Иван Шилов (с) ИА РегнумТак, младший сержант Илья Лукашов, заметив движение диверсионной группы противника, устроил засаду и разгромил боевиков.