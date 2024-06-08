Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пентагон: Россия направила к берегам США как минимум шестую за текущий месяц атомную подлодку с ядерными ракетами

Пентагон: Россия направила к берегам США как минимум шестую за текущий месяц атомную подлодку с ядерными ракетами

Представляющий Пентагон председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун-мл.

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