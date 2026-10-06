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Регионы России

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Глава разведки Египта провел неожиданную встречу в Израиле с предупреждением о готовящемся нападении ХАМАС

Глава разведки Египта провел неожиданную встречу в Израиле с предупреждением о готовящемся нападении ХАМАС

Главный разведчик Египта Аббас Камель в сентябре 2023 года совершил внезапный визит в Израиль, чтобы предупредить власти страны о возможной крупной атаке со стороны ХАМАС.

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