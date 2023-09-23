Кассетные снаряды, отправленные Западом на Украину, уничтожили все оборудование коммунальщиков предприятия «Эко-Комфорт-Сервис» в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, которую региону передала руководящая им администрация Челябинской области.