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ВСУ уничтожили кассетными снарядами всю технику коммунальщиков в Ясиноватой ДНР

ВСУ уничтожили кассетными снарядами всю технику коммунальщиков в Ясиноватой ДНР

Кассетные снаряды, отправленные Западом на Украину, уничтожили все оборудование коммунальщиков предприятия «Эко-Комфорт-Сервис» в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, которую региону передала руководящая им администрация Челябинской области.

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