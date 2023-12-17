Патрушев: через 2-3 недели из Турции поступят яйца без пошлины

ГН

Галина Никифорова

Какой ужас! Яйца поставят из Турции интересно, на каком транспорте? Яйца скоропортящийся продукт с коротким сроком годности. Если поставят самолётом тогда цена яиц будет выше российской. Если поставят наземным транспортом то это будет уже тухляк. Пусть правительство сами эти яйца и едят.