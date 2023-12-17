Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев заявил, что через 2-3 недели в Россию поступят яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины.
Патрушев: через 2-3 недели из Турции поступят яйца без пошлины
Комментарии
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ТР
Татьяна Рябинова
Где и чем занимаются наши птицефабрики
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1 д.
ГН
Галина Никифорова
Какой ужас! Яйца поставят из Турции интересно, на каком транспорте? Яйца скоропортящийся продукт с коротким сроком годности. Если поставят самолётом тогда цена яиц будет выше российской. Если поставят наземным транспортом то это будет уже тухляк. Пусть правительство сами эти яйца и едят.
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1 д.
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