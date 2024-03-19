Пилотный проект по росту зарплат лекторов в вузах пройдет за два года

Пилотный проект по увеличению зарплаты преподавателям фундаментальных дисциплин в российских вузах, который планируется начать с сентября, будет рассчитан на два года, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
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