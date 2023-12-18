Советы директоров «Газпрома», «ЛУКОЙЛа» и ВТБ обсудят бюджеты – основные события 19 декабря

Совет директоров «Газпрома» проведет заседание 19 декабря. В повестке, в частности, вопросы о предварительных итогах работы концерна в 2023 году, о проектах инвестиционной программы и бюджета на 2024 год и прогнозах по 2026 год.
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