Сенатор Бондарев: теракт в «Крокусе» — это теракт и диверсия со стороны Украины

Российский политик, первый заместитель председателя комитета по обороне Совета Федерации, бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Виктор Бондарев назвал Украину виновной в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
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