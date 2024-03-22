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  • Наталья Юхвидова
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Сенатор Бондарев: теракт в «Крокусе» — это теракт и диверсия со стороны Украины

Сенатор Бондарев: теракт в «Крокусе» — это теракт и диверсия со стороны Украины

Российский политик, первый заместитель председателя комитета по обороне Совета Федерации,  бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Виктор Бондарев назвал Украину виновной в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

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