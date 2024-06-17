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Фон дер Ляйен не переназначили главой ЕК

Фон дер Ляйен не переназначили главой ЕК

Председатель Евросовета Шарль Мишель на брифинге по итогам неформального ужина глав госудраств и премьер-министров стран-членов ЕС в Брюсселе в понедельник, 17 июня, заявил, что Урсула фон дер Ляйен не была назначена главой Еврокомиссии на второй срок, – сообщают СМИ.

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
И кто эту дуру заменит???
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11 час.
Александр Маркитанов
незаменимых дур не бывает
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2 час.

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