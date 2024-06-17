Фон дер Ляйен не переназначили главой ЕК

Председатель Евросовета Шарль Мишель на брифинге по итогам неформального ужина глав госудраств и премьер-министров стран-членов ЕС в Брюсселе в понедельник, 17 июня, заявил, что Урсула фон дер Ляйен не была назначена главой Еврокомиссии на второй срок, – сообщают СМИ.