Фон дер Ляйен не переназначили главой ЕК

Председатель Евросовета Шарль Мишель на брифинге по итогам неформального ужина глав госудраств и премьер-министров стран-членов ЕС в Брюсселе в понедельник, 17 июня, заявил, что Урсула фон дер Ляйен не была назначена главой Еврокомиссии на второй срок, – сообщают СМИ.
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