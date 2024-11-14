Science: перелетные птицы используют магнитное поле Земли в качестве компаса

Ученые из Университета Бангора в Великобритании установили, что некоторые перелетные птицы могут использовать магнитное поле Земли как GPS-навигатор, чтобы примерно определить свое местоположение на мысленной карте.
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