Тартус без России: что стоит за отступлением Кремля из ключевого сирийского порта?

В Тартусе было сосредоточено несколько десятков единиц российской военной техники. Согласно спутниковым фотографиям, сделанным 18 и 27 января, большая часть техники исчезла вместе с судном Sparta II, которое уже покинуло порт.
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