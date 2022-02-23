Браво, Владимир Владимирович, такой речью гордился бы любой великий русский Император!

Мы услышали гениальную и поворотную речь Путина. Пожалуй, самую главную в его жизни. Когда я читал, что любимый философ Путина - Иван Ильин, главный классик русского имперского православного национализма, я задавался вопросом: Когда же Россия начнёт жить по заветам Ильина? И вот, будьте любезны! Такое ощущение, что тезисы для сегодняшней речи Владимиру Владимировичу помогал лично формулировать оживший Иван Ильин.
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